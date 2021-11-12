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İYİ Parti tabanından koptu mu? Türkkan meselesi ne olacak? CHP terörün neresinde?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 12.11.2021 Güncelleme Tarihi: 12.11.2021
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İYİ Parti tabanından koptu mu? Türkkan meselesi ne olacak? CHP terörün neresinde?

Millet İttifakı içine düştüğü girdaptan çıkamıyor. Suriye ve Irak tezkeresine terör örgütü PKK’nın siyasi uzantı HDP ile birlikte “Hayır” diyen CHP’ye terör örgütünün tebrik mesajları gelmeye devam ediyor. Terör elebaşlarından Ferhat Abdi Şahin’den sonra Duran Kalkan da CHP ve İYİ Parti’ye mesaj gönderdi. İYİ Parti cephesinde ise Lütfü Türkkan krizi giderek büyüyor. Şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan'a eşlik eden Meral Akşener kürsüden hakaretler yağdırdı. Peki Millet İttifakı’nda neler oluyor? Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlığı kalkar mı? Türkkan neden ihraç edilmedi? CHP neden sessiz? Gündemin öne çıkan başlıklarını A Haber canlı yayınına bağlanan TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel aktardı.

Melik Yiğitel'in açıklamalarından öne çıkanlar:

"İnanılmaz şeyler oluyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi bölücü bir terör örgütünün övgüsüne mazhar oluyor. Bu durum akıl ile izah edilemez. Bu utanç verici bir durum. Başından beri CHP bu tezkereye 'hayır' deyince aslında HDP'yi koruma güdüsüyle bunu yaptığını biliyoruz.

Tezkere konusunda ortaya koyduğu bahaneler var ama bunlar hep aynı tezkere metinler aynı metin. Eğer ki 'hayır' çıksaydı siz askerlerinizi geri çekmek zorunda kalacaktınız ve burada terör örgütlerine alan açılacaktı. Kandil açıklamaları da var bunların çok tuhaf ve çelişkili.

Lütfü Türkkan'ın grup başkanvekilliğinden alınması bir cezalandırma yöntemi değildir. Meral Akşener şu anda sadece kendi yardımcılığından aldı. Hala bu partide siyaset yapıyor. HDP'ye şirin görünme yarışı ve oyları kaybetmemek adına akılaklmaz şeyler yaşanıyor.

Bu siyaset anlayışları kendileri açısından sürdürülebilir olmayacak. Tabanları da yapılan işlere karşı ve beraberinde bir kopuşu getirecek. Erdoğan karşıtlığı üzerinden yaptıkları işler kimyalarını bozdu, halka her gittiklerinde kriz yaşıyorlar. Gerçeklikten kopma var ve bunun adı siyasi şizofrenidir."

Millet İttifakı’nın HDP girdabı! MİLLET İTTİFAKI'NIN HDP GİRDABI!
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