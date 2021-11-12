İYİ Parti tabanından koptu mu? Türkkan meselesi ne olacak? CHP terörün neresinde?

Tezkere konusunda ortaya koyduğu bahaneler var ama bunlar hep aynı tezkere metinler aynı metin. Eğer ki 'hayır' çıksaydı siz askerlerinizi geri çekmek zorunda kalacaktınız ve burada terör örgütlerine alan açılacaktı. Kandil açıklamaları da var bunların çok tuhaf ve çelişkili.