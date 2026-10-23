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Başkan Erdoğan 6 ülkenin dışişleri bakanlarını kabul etti
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Başkan Erdoğan 6 ülkenin dışişleri bakanlarını kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya, İtalya, Fransa, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlarını kabul etti. Görüşmenin detaylarını A Haber muhabiri Erşan Karaca aktardı.

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