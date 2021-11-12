Şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan’a tepki: Biz bu adamı Meclis'te istemiyoruz
Bingöl'de şehit ağabeyine küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke hazırlandı. Fezleke Meclis'e ulaştı. Peki Bingöl'deki sivil toplum kuruluşları, bu konuda neler düşünüyor? Soruların cevaplarını A Haber muhabiri Ahmet Çelik’in konuğu olan Bingöl Şehit Aileleri Derneği Başkan Yardımcısı Musa Budraç verdi.
Bingöl Şehit Aileleri Derneği Başkan Yardımcısı Musa Budraç'ın açıklamaları:
"Bizler bu şahsın vekilliğinin düşürülmesini Meclis'ten talep ediyoruz. Böyle bir kişinin kesinlikle Meclis'te olmasını istemiyoruz. Ağzında küfür olan milletvekilini kesinlikle tasvip etmiyoruz.
Kalkıp da şehit yakınına küfür etmesini kesinlikle kabul etmiyoruz. Bizler hiçbir siyasi partinin ve oluşumun yanında değiliz. Bizim hiçbir siyasi amacımız yok. Yalnızca şehit ailelerine yapılan küfrü hakareti kesinlikle kabul etmiyoruz.
Bizler her zaman şehit ailelerinin yanındayız. Onlarla dayanışma içerisindeyiz. Kimse bizi siyasi emellerine alet etmesin bizi hedef almasın bizlere hakaret etmesin. Biz devletimizden yanayız.
Farklı partilerde siyasi görüşlerimiz olabilir. Biz hiçbir siyasi partinin yanında veya karşısında değiliz. Biz devletimizin yanındayız. Devletimizle beraberiz. Devletimiz nasıl tavır alırsa biz de o şekil tavır alacağız.
Hiç kimse bu küfrü kaldıramaz. Bu küfrü ve bunu yapan adamı kınıyoruz. Biz bunu Bingöl halkı olarak kabul etmiyoruz. Şehit ailelerine saygılı olmalarını istiyoruz. Bu insanların canından can gitmiş bir de bunun üstüne kimsenin hakaret etme hakkı yoktur.
Bize saygılı olmalarını diliyoruz. Bizler bugün Meclis'e gelen fezlekenin kabul edilmesini kabul ediyoruz. Bu adamın bir an önce Meclis'ten uzaklaştırılmasını istiyoruz. Bu adam Meclis'e yakışmaz ismi üstüne orası Gazi Meclis'tir. Burada küfürbaz bir adamın olmasını istemiyoruz. Kim olursa olsun biz bunu istemiyoruz."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yeni asgari ücret 2022 ne zaman açıklanacak? Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Son gelişmeler...
- Galatasaray Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hazırlık maçı GS Bursaspor hangi kanalda?
- Gelinim Mutfakta kim kazandı? 12 Kasım Gelinim Mutfakta puan durumu kim birinci? Gelinim Mutfakta kim gitti?
- Resmi açıklama: AÖF sınavları online mı olacak? 2021 açıköğretim üniversite sınavları ne zaman, nasıl olacak?
- KYK burs sonuçları için dikkat çeken tarih! 2021-2022 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Hakan Ural son durum nedir? 'Hakan Ural öldü mü?' iddialarına yanıt geldi! Hakan Ural son sağlık durumu nasıl?
- Melis Ketenci kimdir, kaç yaşında, nereli? Savaş Zafer’in sevgilisi Melis Ketenci kim?
- Ara tatil kaç gün sürecek? MEB 2021 Kasım ara tatili ne zaman başlıyor, bitiyor? İlkokul, ortaokul, lise...
- Türkiye Cebelitarık maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Cebelitarık maçı hangi kanalda?
- AÖL AÖO sınavları online mı yapılacak? 4-10 Aralık MEB AÖL AÖO sınavları nasıl olacak?
- Malatya deprem son dakika şiddeti kaç? Malatya deprem mi oldu?
- Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Kasım ayı CTE cezaevi izinleri bitti mi? Cezaevi izinleri ne zaman bitecek?