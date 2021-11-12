Şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan’a tepki: Biz bu adamı Meclis’te istemiyoruz

Hiç kimse bu küfrü kaldıramaz. Bu küfrü ve bunu yapan adamı kınıyoruz. Biz bunu Bingöl halkı olarak kabul etmiyoruz. Şehit ailelerine saygılı olmalarını istiyoruz. Bu insanların canından can gitmiş bir de bunun üstüne kimsenin hakaret etme hakkı yoktur.