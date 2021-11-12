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Şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan’a tepki: Biz bu adamı Meclis'te istemiyoruz

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 12.11.2021 Güncelleme Tarihi: 12.11.2021
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Şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan’a tepki: Biz bu adamı Meclis’te istemiyoruz

Bingöl'de şehit ağabeyine küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke hazırlandı. Fezleke Meclis'e ulaştı. Peki Bingöl'deki sivil toplum kuruluşları, bu konuda neler düşünüyor? Soruların cevaplarını A Haber muhabiri Ahmet Çelik’in konuğu olan Bingöl Şehit Aileleri Derneği Başkan Yardımcısı Musa Budraç verdi.

Bingöl Şehit Aileleri Derneği Başkan Yardımcısı Musa Budraç'ın açıklamaları:

"Bizler bu şahsın vekilliğinin düşürülmesini Meclis'ten talep ediyoruz. Böyle bir kişinin kesinlikle Meclis'te olmasını istemiyoruz. Ağzında küfür olan milletvekilini kesinlikle tasvip etmiyoruz.

Kalkıp da şehit yakınına küfür etmesini kesinlikle kabul etmiyoruz. Bizler hiçbir siyasi partinin ve oluşumun yanında değiliz. Bizim hiçbir siyasi amacımız yok. Yalnızca şehit ailelerine yapılan küfrü hakareti kesinlikle kabul etmiyoruz.

Bizler her zaman şehit ailelerinin yanındayız. Onlarla dayanışma içerisindeyiz. Kimse bizi siyasi emellerine alet etmesin bizi hedef almasın bizlere hakaret etmesin. Biz devletimizden yanayız.

Farklı partilerde siyasi görüşlerimiz olabilir. Biz hiçbir siyasi partinin yanında veya karşısında değiliz. Biz devletimizin yanındayız. Devletimizle beraberiz. Devletimiz nasıl tavır alırsa biz de o şekil tavır alacağız.

Hiç kimse bu küfrü kaldıramaz. Bu küfrü ve bunu yapan adamı kınıyoruz. Biz bunu Bingöl halkı olarak kabul etmiyoruz. Şehit ailelerine saygılı olmalarını istiyoruz. Bu insanların canından can gitmiş bir de bunun üstüne kimsenin hakaret etme hakkı yoktur.

Bize saygılı olmalarını diliyoruz. Bizler bugün Meclis'e gelen fezlekenin kabul edilmesini kabul ediyoruz. Bu adamın bir an önce Meclis'ten uzaklaştırılmasını istiyoruz. Bu adam Meclis'e yakışmaz ismi üstüne orası Gazi Meclis'tir. Burada küfürbaz bir adamın olmasını istemiyoruz. Kim olursa olsun biz bunu istemiyoruz."

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