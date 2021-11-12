12 Kasım 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Şehit ağabeyine küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın fezlekesi Meclis'te

Son dakika: Şehit ağabeyine küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın fezlekesi Meclis'te

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.11.2021 Güncelleme Tarihi: 12.11.2021
ABONE OL
Son dakika: Şehit ağabeyine küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan’ın fezlekesi Meclis’te

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl ziyaretinde, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın küfrüne maruz kalan Şehit ağabeyi Tahir Gürmen, Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. İYİ Partili Lütfü Türkkan hakkındaki fezleke Meclis'e ulaştı

İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu tarafından 'Hakaret' ve 'Etkili eylem' suçlarından bahisle milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle hazırlanan Fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderilmişti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl ziyaretinde, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın küfrüne maruz kalan Şehit ağabeyi Tahir Gürmen, Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Dosya, Türkkan'ın milletvekili olması nedeniyle Ankara'ya gönderdi. İnceleme başlatan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu, Türkkan hakkında 'hakaret' ve 'etkili eylem' suçlarından milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke düzenledi.

Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlığının kaldırılması için oluşturulan fezleke, dün Adalet Bakanlığı'na gönderilmişti. Türkkan hakkında hazırlanan Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon'a havale edildi.





Türkkan’a sert tepki: Benim paramla maaş almasın TÜRKKAN'A SERT TEPKİ: BENİM PARAMLA MAAŞ ALMASIN
İYİ Parti’de Lütfü Türkkan’ı koruma skandalı! İYİ PARTİ'DE LÜTFÜ TÜRKKAN'I KORUMA SKANDALI!
Bedelini ödeme zamanı! Süreç nasıl işleyecek? BEDELİNİ ÖDEME ZAMANI! SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA