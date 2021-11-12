Şehit ağabeyi Orhan Gümren’den Lütfü Türkkan’a sert tepki: Benim paramla maaş almasın

Şehit Gümren'in kardeşi Orhan Gümren, "Türkkan Meral Akşener'e değil benim bacıma küfretti. Ondan değil bizden özür dilemeli ve vekillikten istifa etmelidir" dedi.

"BENİM PARAMLA MAAŞ ALMASIN"

Şehit İsa Gümren'in kardeşi Orhan Gümren, Türkkan'ın vekilliğinin düşürülmesini talep ettiklerini ve şikayette bulunduklarını belirterek, "Bu küfür sadece benim bacıma, abime değil tüm şehitlere ve tüm Türkiye'ye edildi. Küfür ettiler, yetmedi iftira attılar. Bizim yerimiz yurdumuz belli, provakasyon dediler, orada oturmuyor dediler. Yalan söylenir ama bu kadar kuyruklu yalan görmedim ben. Söyledikleri sözler bizleri derinden yaraladı. Yaptıkları terbiyesizliği kabullenip doğru düzgün özür dileyecekleri yerde art arda yaptıkları açıklamalarla bizi daha da üzüyorlar. Her vatandaşın siyasi partileri yargılama hakkı vardır. O benim verdiğim vergiyle para almayı biliyorsa, benim oyumla milletvekili olmayı biliyorsa bu tür eleştirilere açık olması gerekiyor. Eğer açık değilse vekillik yapmasın. Benim paramla maaş almasın. Allah razı olsun başta şehit ve gazi ailelerimiz olmak üzere tüm Türkiye bizlere sahip çıktı" diye konuştu.