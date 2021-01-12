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ANALİZ - Kemal Kılıçdaroğlu’nun liderliğindeki CHP’nin 11 yılı

A Haber
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Giriş: 12.01.2021 12:52
Güncelleme:12.01.2021 13:00
2010 yılı CHP için kurgulanan yeni bir dönemin  işaretleriyle doluydu! CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderliğindeki CHP'nin 11 yılında neler yaşandı? 6 ok ve 6 partinin hikayesi analiz haberimizde...

2010 yılı CHP için kurgulanan yeni bir dönemin işaretleriyle doluydu! CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderliğindeki CHP'nin 11 yılında neler yaşandı? 6 ok ve 6 partinin hikayesi analiz haberimizde...

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