ANALİZ - Kanal İstanbul neden önemli? Kim neden karşı çıkıyor?

Kanal İstanbul, Türkiye'nin en önemli mega projelerinden biri. 2011 yılında Başkan Erdoğan tarafından "çılgın proje" olarak açıklandı. Projenin en büyük amacı İstanbul Boğaz'ındaki tehlikeyi ortadan kaldırmak ve Türkiye'ye birçok açıdan ekonomik katkı sunmak. Ancak, proje açıklandığı günden beri asılsız iddialarla itibarsızlaştırılmaya çalışılıyor. Ama Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bütün bunlara rağmen "Kanal İstanbul'u yapacağız" diyor. Peki Kanal İstanbul ile ilgili gerçekler neler? Detaylar analiz haberimizde...

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