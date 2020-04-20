ANALİZ - Avrupa yeniden İslam’ı keşfetti! Türkiye'de koronavirüs üzerinden İslam düşmanlığı yapıldı |Video

Koronavirüs (Covid-19) salgınının Avrupa ülkelerini kasıp kavurması sürecinde İslam adeta yeniden keşfedildi. Avrupa'daki camilerde ezanlar yıllar sonra yeniden duyulur oldu. Cadde ve sokaklarda Kur’an-ı Kerim’den ayetler ve Peygamber Efendimizin (s.a.v.) hadis-i şeriflerinin yazılı olduğu afişler asıldı. Türkiye’de ise tam tersi bir durum var maalesef. Çoğunluğun Müslümanlardan oluştuğu ülkemizde tedirgin eden bir İslam düşmanlığı yaşanıyor. Detaylar analiz haberimizde…