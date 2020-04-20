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20.04.2020

ANALİZ - Avrupa yeniden İslam’ı keşfetti! Türkiye'de koronavirüs üzerinden İslam düşmanlığı yapıldı |Video

Koronavirüs (Covid-19) salgınının Avrupa ülkelerini kasıp kavurması sürecinde İslam adeta yeniden keşfedildi. Avrupa'daki camilerde ezanlar yıllar sonra yeniden duyulur oldu. Cadde ve sokaklarda Kur’an-ı Kerim’den ayetler ve Peygamber Efendimizin (s.a.v.) hadis-i şeriflerinin yazılı olduğu afişler asıldı. Türkiye’de ise tam tersi bir durum var maalesef. Çoğunluğun Müslümanlardan oluştuğu ülkemizde tedirgin eden bir İslam düşmanlığı yaşanıyor. Detaylar analiz haberimizde…
Koronavirüs sonrası Avrupa... İslamofobiden ezan seslerine |Video KORONAVİRÜS SONRASI AVRUPA... 'İSLAMOFOBİ'DEN EZAN SESLERİNE |VİDEO
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