24 Mart 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
24.03.2020

İspanya'da balkonlardan ezan sesi yükseldi |Video

İspanya'daki Müslüman cemiyetleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tüm çalışanlara destek vermek ve teşekkür etmek için cuma günleri balkon ve pencerelere çıkarak ezan okumaya başladı.

İspanya'nın Madrid, Granada, Ceuta gibi farklı kentlerindeki Müslüman cemiyetlerden yapılan çağrılarla sosyal medyada başlatılan kampanya ile ülkedeki Müslümanlardan her cuma günü balkon ve ya pencerelere çıkarak koronavirüse karşı çalışan herkese destek amaçlı ezan okumaları istendi.

Madrid'in Lavapies Mahallesindeki Bangladeşli Müslümanlar Cemiyeti de konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaparak, "Kovid-19'a karşı kültürümüzden, inançlarımızdan ve olanaklarımızdan her birimiz bu mücadelede birlikte kürek çekiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

"Evde kalma tavsiyelerini çiğnemeden geçmiş deneyimleri hatırlama veya yenilerini keşfetme hissini geri kazanabiliriz." ifadeleri kullanılan açıklamada, "verdikleri hizmetlerle bizim sağlığımızı koruyan herkese teşekkür etmek için" Müslümanlara her cuma günü saat 19.30'da balkon, teras ve ya pencerelerine çıkarak ezan okuması çağrısı yapıldı.

Müslüman cemiyetleri, ayrıca sosyal paylaşım sitelerinde Kovid-19 ile mücadelenin "bayrağı, dini ve kültürü olmadığına" vurgu yaptı.

Geçen cuma günü başlatılan kampanya ile balkon ve pencerelerine çıkan bazı Müslümanların ezan okumasıyla ilgili görüntüler sosyal paylaşım sitelerinde yer almıştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İspanya'da balkonlardan ezan sesi yükseldi
İspanya'da balkonlardan ezan sesi yükseldi
Rockefeller koronavirüsü 10 yıl önce açıklamış
Rockefeller koronavirüsü 10 yıl önce açıklamış
Kendini karantinaya alan Merkel’in koronavirüs testi açıklandı mı?
Kendini karantinaya alan Merkel’in koronavirüs testi açıklandı mı?
İran'da virüs şarlatanlığı! Peygamberden geldi dedi ve bakın ne yaptı
İran'da virüs şarlatanlığı! "Peygamberden geldi" dedi ve bakın ne yaptı
Tüyleri diken diken eden dua! Halk camlara çıkarak...
Tüyleri diken diken eden dua! Halk camlara çıkarak...
İtalya'da her 10 kişiden 9'u hastaneye gidemeden ölüyor
İtalya'da her 10 kişiden 9'u hastaneye gidemeden ölüyor
Rus doktordan çarpıcı koronavirüs iddiası!
Rus doktordan çarpıcı koronavirüs iddiası!
Çin koronavirüsü yeniyor mu? Son 5 günde yeni vaka sayısı...
Çin koronavirüsü yeniyor mu? Son 5 günde yeni vaka sayısı...
Yaşananlardan ders almayan İtalyanlar tren istasyonuna akın etti
Yaşananlardan ders almayan İtalyanlar tren istasyonuna akın etti
Öksüren yolcuyu otobüsten attılar!
Öksüren yolcuyu otobüsten attılar!
Otobüste koronavirüs paniği! Öksüren yolcuyu...
Otobüste koronavirüs paniği! Öksüren yolcuyu...
Çinli uzman İtalya'nın ölümcül hatalarını sıraladı
Çinli uzman İtalya'nın ölümcül hatalarını sıraladı
Daha Fazla Video Göster