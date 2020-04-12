12 Nisan 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları The Godfather filiminin ünlü yönetmeni Francis Ford Coppola'dan Kur'an-ı Kerim ve Fatiha suresi yorumu | Video
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
12.04.2020

The Godfather filiminin ünlü yönetmeni Francis Ford Coppola'dan Kur'an-ı Kerim ve Fatiha suresi yorumu | Video

Efsaneler arasına yerleşen "Baba - The Godfather " filmlerinin yönetmeni Francis Ford Coppola'nın bir panelde yaptığı Kur'an-ı Kerim ve Fatiha suresi yorumu tekrar gündem oldu. Francis Ford Coppola'nın bu yorumları büyük beğeni topladı. İşte o video...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Ünlü yönetmenden Fatiha suresi yorumu
Ünlü yönetmenden "Fatiha suresi" yorumu
İyileşen hastalar ne yapmalı?
İyileşen hastalar ne yapmalı?
Minik Asya, Başkan Erdoğan'a seslendi
Minik Asya, Başkan Erdoğan'a seslendi
Yasağa uymayan genç ekiplere yakalanınca: Allah bana...
Yasağa uymayan genç ekiplere yakalanınca: Allah bana...
Yasağı delen gençlerin polis paniği
Yasağı delen gençlerin polis paniği
Avrupa'da huzurevleri ölüm evi oldu
Avrupa'da huzurevleri "ölüm evi" oldu
İstanbul Beyoğlu'nda polise silahlı saldırı
İstanbul Beyoğlu'nda polise silahlı saldırı
İstanbul'da polise silahlı saldırı!
İstanbul'da polise silahlı saldırı!
Emine Erdoğan’dan “Elbet bir gün buluşacağız” şarkısıyla “evde kal” mesajı
Emine Erdoğan’dan “Elbet bir gün buluşacağız” şarkısıyla “evde kal” mesajı
Son açıklanan korona verileri ne anlama geliyor?
Son açıklanan korona verileri ne anlama geliyor?
CHP'li belediye resmi araçla Sözcü dağıttı
CHP'li belediye resmi araçla Sözcü dağıttı
Son 5 günün verilerine bakılınca...
"Son 5 günün verilerine bakılınca..."
Daha Fazla Video Göster