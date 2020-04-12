- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
The Godfather filiminin ünlü yönetmeni Francis Ford Coppola'dan Kur'an-ı Kerim ve Fatiha suresi yorumu | Video
Efsaneler arasına yerleşen "Baba - The Godfather " filmlerinin yönetmeni Francis Ford Coppola'nın bir panelde yaptığı Kur'an-ı Kerim ve Fatiha suresi yorumu tekrar gündem oldu. Francis Ford Coppola'nın bu yorumları büyük beğeni topladı. İşte o video...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.