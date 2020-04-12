The Godfather filiminin ünlü yönetmeni Francis Ford Coppola'dan Kur'an-ı Kerim ve Fatiha suresi yorumu | Video

Efsaneler arasına yerleşen "Baba - The Godfather " filmlerinin yönetmeni Francis Ford Coppola'nın bir panelde yaptığı Kur'an-ı Kerim ve Fatiha suresi yorumu tekrar gündem oldu. Francis Ford Coppola'nın bu yorumları büyük beğeni topladı. İşte o video...