Almanya'nın Lüdenscheid kentinde ezan sesleri yükseldi

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletine bağlı Lüdenscheid kentinde ilk kez hoparlörden ezan okundu. Lüdenscheid'da ilk kez ezan okunması çevrede oturan Türk ve Müslümanlar arasında büyük bir memnuniyetle karşılandı.