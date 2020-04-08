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Almanya'nın Lüdenscheid kentinde ezan sesleri yükseldi
Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletine bağlı Lüdenscheid kentinde ilk kez hoparlörden ezan okundu. Lüdenscheid'da ilk kez ezan okunması çevrede oturan Türk ve Müslümanlar arasında büyük bir memnuniyetle karşılandı.
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