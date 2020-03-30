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30.03.2020

Belçika Brüksel'de ezan ilk defa minareden okundu |Video

Belçika'nın başkenti Brüksel'de koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle minareden ezan okunmasına izin verildi. Brüksel'deki camilerde ezan dışarıdan duyulacak şekilde okundu. Bu durum Belçika'da yaşayan Müslümanlar tarafından sevinçle karşılandı.

Belçika makamları, Korona virüsten dolayı camilerde namaz kılmaya ara verilmesinin ardından ülkede yaşayan Müslümanlara moral vermek için minareden ezan okunmasına izin verdi. Karar sonrası başkent Brüksel'deki camilerde ezan dışarıdan duyulacak şekilde okundu. Bu durum Belçika'da yaşayan Müslümanlar tarafından sevinçle karşılandı.

Öte yandan, Hristiyan nüfusun fazla olduğu Avrupa ülkelerinde ezanın sadece cami içerisinde okunmasına izin veriliyordu.

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