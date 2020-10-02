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ANALİZ – ASALA-PKK bağlantısı nasıl başladı? Bu iş birliği neydi?

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Giriş: 02.10.2020 12:45
Güncelleme:02.10.2020 13:14
Azerbaycan – Ermenistan gerilimi tüm şiddetiyle sürerken 300 PKK’lı teröristin Ermeni mevzilerinden savaşa katıldığı iddia edildi. Ermeni milislere eğitim verdiği öne sürülen 300 PKK’lı teröristin Ermeni terör örgütü ASALA’yla da iş birliği içinde olduğu iddia edildi. Peki PKK – ASALA iş birliği nasıl başladı? Detaylar analiz haberimizde…

Azerbaycan – Ermenistan gerilimi tüm şiddetiyle sürerken 300 PKK'lı teröristin Ermeni mevzilerinden savaşa katıldığı iddia edildi. Ermeni milislere eğitim verdiği öne sürülen 300 PKK'lı teröristin Ermeni terör örgütü ASALA'yla da iş birliği içinde olduğu iddia edildi. Peki PKK – ASALA iş birliği nasıl başladı? Detaylar analiz haberimizde…

ASALA-PKK bağlantısı nasıl başladı?
ASALA-PKK bağlantısı nasıl başladı?
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