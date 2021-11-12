12 Kasım 2021, Cuma
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ANALİZ - ABD Dedeağaç’a neden askeri sevkiyat yapıyor? Türkiye’ye karşı nasıl bir oyun kuruldu?
Amerika Birleşik Devletleri ani bir kararla Yunanistan'ın Dedeağaç bölgesine büyük bir askeri yığınak yapma kararı aldı. Amerika neden Dedeağaç'a yığınak yapıyor? Hazırlıkların amacı ne ve neden Dedeağaç? Libya'da Türkiye'nin karşısında kimler var? Türkiye'yi dört bir yandan kuşatma projesinin son ayağına ilişkin detaylar analiz haberimizde...