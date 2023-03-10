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Anadolu depremleri İstanbul depremini tetikleyecek mi?

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Giriş: 10.03.2023 18:57
Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketi binlerce vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden olurken çok sayıda bina da yıkıldı. Yaşanan depremin ardından bölgede devlet yaraları sarmaya çalışırken, Prof.Dr. Okan Tüysüz bölgede 6 büyüklüğünün üzerinde yeni artçılar olabileceğinin altını çizerken olası İstanbul depremini yorumladı. İşte detaylar... .
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