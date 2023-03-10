Anadolu depremleri İstanbul depremini tetikleyecek mi?

Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketi binlerce vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden olurken çok sayıda bina da yıkıldı. Yaşanan depremin ardından bölgede devlet yaraları sarmaya çalışırken, Prof.Dr. Okan Tüysüz bölgede 6 büyüklüğünün üzerinde yeni artçılar olabileceğinin altını çizerken olası İstanbul depremini yorumladı. İşte detaylar... .