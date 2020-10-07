Amanoslar’da öldürülen teröristler hain Murat Karayılan’ın eski korumaları çıktı

Son dakika haberine göre; Hatay'ın Amanos Dağlarında 22 Ağustos’ta etkisiz hale getirilen ve İçişleri Bakanlığının ödülle aranan teröristler listesinde Gri kategoride oldukları belirlenen PKK’lı teröristlerden Şefik Körman, Cihan Erbaş ve Serhat Aykul adlı teröristler ‘den Erbaş ve Aykul’un örğüt elebaşısın Murat Karayılan’ın bir dönem yakın korumalığını yaptıkları ve onun talimatıyla bölgeye gönderildikleri ortaya çıktı.