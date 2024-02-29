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Altında ayar oyunu mu? Vatandaşlar altın alırken nelere dikkat etmeli?

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.02.2024 12:45
Bazı kuyumcular altın ayarları üzerinden haksız kazanç elde ediyor. Peki altın alırken nelere dikkat etmeli? Sorunun cevabını A Haber muhabiri Sinan Yılmaz’ın konuğu olan Diyarbakır Kuyumcular Odası Başkanı Mehmet Yüksel verdi.
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