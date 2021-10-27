Altın suyunun maliyeti ne? Kitre bebekler altın suyuna batırıldı iddiası

Ankara'yı sarsan kitre bebek alımının yankıları sürüyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin tanesine 11 bin 500 lira verdiği kitre bebeklerin altın suyuna batırıldığı iddia edilmişti. Ancak hesaplamalara göre, bir kitre bebeğin tamamı altın suyuna batırılsa bile maliyet 11 bin 500 lira'dan çok daha düşük oluyor.

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