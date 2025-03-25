Altın piyasasında seyir ne yönde? Borsada oklar hangi yönde?

CHP'nin ekonomiye yönelik saldırıları sonrasında piyasaların hareketli. Bugün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan küresel yatırımcılarla telekonferans yöntemiyle görüşecek. Hem piyasaların nabzını hem de altındaki gelişmeleri A Haber muhabiri İslim İstanbullu’nun konuğu olan para piyasaların uzmanı İslam Memiş değerlendirdi.

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