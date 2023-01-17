17 Ocak 2023, Salı
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Altılı masada 'kazanamayacağız' paniği! CHP'li Aytuğ Atıcı itiraf etti: "HDP'ye mecburuz"
Adaylık tartışmaları üzerinden birbirine giren altılı masada, yeni bir kriz patlak verdi. CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı, bu gidişle seçimi kazanamayacaklarını vurgulayıp, HDP'ye mecbur olduklarını itiraf etti. "Millet İttifakı'nın oyu yüzde 45-50 arası görünüyor" iddiasında bulunan Atıcı, geçtiğimiz günlerde de HDP'nin CHP içinden çıkan bir parti olduğunu savunmuştu.