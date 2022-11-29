Altılı masa Halk TV'de fıkralara konu oldu: Bize saygısızlık yapıyorsunuz artık iş yapın

Muhalefet partilerinin bir araya gelerek oluşturduğu altılı masa, geride kalan gün gerçekleştirdiği 9'uncu toplantıda da aday ismi belirleyemedi ve eleştirilerin hedefi haline geldi. CHP tarafından fonlanan Halk TV'de de konu masaya yatırılırken, partilerin işine düştüğü durum fıkra konusu oldu. Kanalın sunucularından Levent Gültekin, muhalefeti hedef alıp, "Bize saygısızlık yapıyorsunuz artık iş yapın" ifadelerini kullandı. Murat Sabuncu ise hala ortaya somut bir şey konulamamasından dert yanıp, "Çok geç kalıyorsunuz çok" dedi.