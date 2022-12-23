Alt gelir ve orta gelirliye KONUT kampanyası! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’dan A Haber’e özel açıklamalar

Son dakika haberi... Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum A Haber’e özel açıklamalarda bulundu. "Uluslararası 3. Sıfır Atık Zirvesi" ile ilgili konuşan Bakan Kurum, "Proje bugün yerelden tüm dünyaya yayılmış durumda. Bugün 150 bin kamu kurum ve kuruluşunda uygulanıyor. Son 10 dakikada dünyada 5 bin 900 ton plastik atık oluştu. Dünyada son 10 dakikada 25 bin ton gıda çöpe atıldı. Sıfır atık 105 ülkenin katılımıyla dünya markası oldu. Türkiye Yüzyılı aynı zamanda sıfır atığın yüzyılı olacak. 2053’te net sıfır emisyon hedefini yakalayacağız." mesajlarını verdi. Orta ve alt gelirliye konut kampanyası ile ilgili de konuşan Bakan Kurum, "Gençlerimize, emeklilerimize, dar gelirli tüm vatandaşlarımıza 2. etabın da projesini inşallah en kısa zamanda paylaşacağız." dedi. Bakan Kurum, “Evi olmayana pozitif ayrımcılık olacak" ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN