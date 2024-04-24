24 Nisan 2024, Çarşamba
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Almanya Cumhurbaşkanı Ankara'da! Başkan Erdoğan Alman Mevkidaşını resmi törenle karşılayacak
Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün önemli bir konuğu ağırlayacak. Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier Başkan Erdoğan'ın konuğu olacak. Meclis'in gündemi de hem grup toplantıları hem de Genel Kurul görüşmeleri ile bir hayli yoğun. Ankara'nın gündemini A Haber editörü Arzu Fidanverdi aktardı.