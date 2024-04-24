Almanya Cumhurbaşkanı Ankara'da! Başkan Erdoğan Alman Mevkidaşını resmi törenle karşılayacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün önemli bir konuğu ağırlayacak. Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier Başkan Erdoğan'ın konuğu olacak. Meclis'in gündemi de hem grup toplantıları hem de Genel Kurul görüşmeleri ile bir hayli yoğun. Ankara'nın gündemini A Haber editörü Arzu Fidanverdi aktardı.

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