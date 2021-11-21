Ali Babacan'ın doğalgaz hazımsızlığı itiraf getirdi! İşte o skandal sözler

Türkiye'nin Karadeniz'deki 540 milyar metreküplük gaz keşfi Batı ile bağımlı siyasileri rahatsız etmeye devam ediyor. Türkiye'nin enerjide dışa bağımlı olmasını isteyen Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Türkiye'nin doğal gaz keşiflerini hedefe alarak, "20 yıldır gaz bulduk diye algı yönetimi yapıyorlar. Gazın miktarı belli değil, maliyeti belli değil, vatandaşa gaz veriyorlar." ifadelerini kullandı. 2 yıl evvel AK Parti'den ayrılan Babacan'ın ''20 yıldır algı yapıyorlar'' ifadelerini kullanması ajanlık itirafı mahiyetindeydi. Vatandaşlar Babacan'a ''AK Parti içindeki 20 yıllık kriptosun demek ki'' sözleriyle tepki gösterdi.

Küreselcilerin son umudu, Türkiye'ye ekonomi üzerinden pranga vurmak isteyenlerin son piyonu Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan; katıldığı bir ortak yayında tepki çeken açıklamalarda bulundu.

DOĞALGAZ KEŞİFLERİ HAZIMSIZLIK YAPTI

Ali Babacan, son yıllarda Türkiye'nin yapmış olduğu enerji hamlelerinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Ülkemizi dışa bağımlılıktan kurtaracak keşifleri hedef alan Babacan, "20 yıldır gaz bulduk diye algı yönetimi yapıyorlar. Gazın miktarı belli değil, maliyeti belli değil, vatandaşa gaz veriyorlar" ifadelerini kullandı.







AK PARTİ'NİN İÇİNDEKİ AJAN!

Ali Babacan'ın "20 yıldır algı yapıyorlar" sözleri, partinin içerisinde tıpkı bir ajan gibi çalıştığını da gözler önüne serdi. Öyle ki Babacan, 2 yıl önce AK Parti'den ayrıldı. Sosyal medyada Babacan'a tepki gösteren vatandaşlar, "20 yıllık kriptosun demek ki" yorumunda bulundu.



Bazı vatandaşlar ise Babacan'ın hazımsızlığına tepki göstererek "Gazı ilk buna bağlamak lazım" dedi.

540 MİLYAR METREKÜPLÜK KEŞİF!

Başkan Erdoğan, Haziran ayında yaptığı konuşmada "Fatih Sondaj Gemimiz, Sakarya gaz sahasındaki Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz keşfi daha yaptı." müjdesini vererek, "Karadeniz'deki toplam gaz keşfimiz 540 milyar metreküpe ulaştı." demişti.



TÜRKİYE'NİN 12 YILLIK DOĞAL GAZ İHTİYACINA EŞDEĞER

Uzmanlar, Türkiye'nin Karadeniz'de açıkladığı son doğal gaz keşfiyle ulaştığı 540 milyar metreküp rezervin ülkenin 12 yıllık doğal gaz ihtiyacını karşılayacağını belirtiyor.



TÜRKİYE DÖRDÜNCÜ SONDAJ GEMİSİNİ FİLOSUNA KATTI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih, Yavuz ve Kanuni'nin ardından 4. sondaj gemisinin filoya katıldığını belirtmişti. Başkan Erdoğan da söz konusu gelişmeyi partisinin grup toplantısında açıklamıştı.

YENİ GEMİNİN ÖZELLİKLERİ

Bakan Dönmez'in paylaşımında yer alan bilgilere göre 4. Sondaj Gemisi 238 metre uzunluğa ve 42 metre genişliğe sahip. Maksimum sondaj derinliği 12 kilometre olan geminin maksimum operasyon derinliği ise 3 bin 600 metre.

Kule yüksekliği 104 metre olan geminin mürettebat kapasitesi ise 200 kişi. Gemi ayrıca aktif konumlandırma sistemi, çift kule ve iki adet ekstra güvenli sönme önleyici kontrolü sistemi ve her iki kulesinde dalga sönümleme amaçlı CMC sistemi ile donatıldı.