05 Mayıs 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Ali Babacan'dan büyük skandal! Halk Tv yayınında terörist başına 'Sayın Gülen' dedi

Ali Babacan'dan büyük skandal! Halk Tv yayınında terörist başına 'Sayın Gülen' dedi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.05.2023 22:12
7’li koalisyonun küçük ortağı DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP’nin yayın organı Halk TV'de büyük skandala imza attı. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’ye tutuştuğu 'FETÖ' tartışmasına değinen Babacan, İnce'nin iddialarının asılsız olduğunu ifade ederek FETÖ elebaşı terörist için "Sayın Gülen” dedi. Canlı yayındaki bu skandal büyük tepkiyi de beraberinde getirdi.
PKK-FETÖ Kılıçdaroğlu’na bel bağlamış
"PKK-FETÖ Kılıçdaroğlu’na bel bağlamış"
Babacan elebaşına ’Sayın Gülen’ dedi
Babacan elebaşına 'Sayın Gülen' dedi
Erzurum mitinginde önemli açıklamalar
Erzurum mitinginde önemli açıklamalar
Erzurum’da Kılıçdaroğlu’na tepki
Erzurum'da Kılıçdaroğlu'na tepki
Erzurum’da büyük karşılama
Erzurum'da büyük karşılama
İBB festival koyarak Yenikapı mitingini engelledi
İBB festival koyarak Yenikapı mitingini engelledi
Ahmet Türk Kılıçdaroğlu ve ortaklarını tehdit etti
Ahmet Türk Kılıçdaroğlu ve ortaklarını tehdit etti
HDP’li Aydeniz’den skandal ifadeler!
HDP'li Aydeniz'den skandal ifadeler!
Masanın başında Kılıçdaroğlu yok
"Masanın başında Kılıçdaroğlu yok"
Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na sert tepki!
Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na sert tepki!
’’Gabar’dan çıkan petrolü uygun fiyatla vereceğiz’’
''Gabar'dan çıkan petrolü uygun fiyatla vereceğiz''
TCG Anadolu’ya 20 bini aşkın ziyaretçi
TCG Anadolu'ya 20 bini aşkın ziyaretçi
Daha Fazla Video Göster