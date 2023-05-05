05 Mayıs 2023, Cuma
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Ali Babacan'dan büyük skandal! Halk Tv yayınında terörist başına 'Sayın Gülen' dedi
7’li koalisyonun küçük ortağı DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP’nin yayın organı Halk TV'de büyük skandala imza attı. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’ye tutuştuğu 'FETÖ' tartışmasına değinen Babacan, İnce'nin iddialarının asılsız olduğunu ifade ederek FETÖ elebaşı terörist için "Sayın Gülen” dedi. Canlı yayındaki bu skandal büyük tepkiyi de beraberinde getirdi.