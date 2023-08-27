27 Ağustos 2023, Pazar
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Akşener’in ardından Özlale’de CHP’yi bombaladı! İmamoğlu ve Yavaş’a yerel seçim resti
İYİ Parti lideri Meral Akşener, partisinin Afyonkarahisar'daki 'Büyük Buluşması'nda Millet İttifakı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurarak ittifak kapılarını kapattı. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a "yüreksizsiniz" diye sitem eden Akşener, "Kendi kadrolarımızla milletin huzuruna çıkacağız" dedi. Yaşanan gelişmelerin ardından CHP fondaşı Halk TV canlı yayınına katılan İYİ Partili Ümit Özlale, "Ekrem ve Mansur Bey, bizim için artık CHP'nin belediye başkanlarıdır. Biz onları seçimde desteklemezsek, bu bizim için bir tezat oluşturmaz." İfadelerini kullanırken, ‘yerel seçim’ restini bir kez daha gözler önüne serdi.