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Akşener'den Kılıçdaroğlu'na yeni veto: İmamoğlu ve Yavaş'ın popülaritesi arttı

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Giriş: 10.12.2022 00:39
Güncelleme:10.12.2022 00:45
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı canlı yayında, 6'lı masanın 2023 adayına ilişkin konuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını yeniden veto eden Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın popülaritesinin arttığını savundu.
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