10 Aralık 2022, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Akşener'den Kılıçdaroğlu'na yeni veto: İmamoğlu ve Yavaş'ın popülaritesi arttı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı canlı yayında, 6'lı masanın 2023 adayına ilişkin konuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını yeniden veto eden Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın popülaritesinin arttığını savundu.