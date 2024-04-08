Akşener genel başkanlığa aday değil! Dervişoğlu, Aydın ve Akalın ‘adayım’ dedi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, olağanüstü kurultayda aday olmayacağını açıkladı. Özel eşyalarını topladı. Hemen ardından İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu'ndan yönetime talebim mesajı geldi. Sonrasında açıklama yapan Koray Aydın'da adayım dedi. Bir diğer aday ise Mehmet Tolga Akalın. İşte partide deprem etkisi yaratan o karara ilişkin açıklamanın ayrıntıları.

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