Akşam Gazetesi Yazarı Kurtuluş Tayiz'den CHP'ye sert eleştiri: 3 tane kurumu yıpratıyor!

Akşam Gazetesi Yazarı Kurtuluş Tayiz, A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve bazı CHP'lilerin TSK, Katar üzerinden yaptığı algı operasyonlarını eleştirdi. Tayiz, "CHP bu yolla 3 tane kurumu yıpratıyor" dedi. İşte detaylar...

Akşam Gazetesi Yazarı Kurtuluş Tayiz, A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve bazı CHP'lilerin TSK, Katar üzerinden yaptığı algı operasyonlarını eleştirdi.

Tayiz, "CHP bu yolla 3 tane kurumu yıpratıyor" dedi.

İşte Kurtuluş Tayiz'in o açıklamaları;

"Millet seni affetmeyecek" bu haftaya damgasını vuran sözlerden biriydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na yönelik söyledi bu sözleri. Sebebi şu; 'Orduya satılmıştır' diyen bir CHP milletvekilini CHP Genel Başkanı da arkaladı. Üstelik bu yalanı daha da katmerleştirerek sürdürdü. Arifiye'deki tank palet fabrikasının 20 milyar değerinde olduğunu ve satıldığını ilan etti, söyledi.

"TSK'NIN İTİBARINI ZEDELEMEYE YERLE BİR ETMEYE ÇALIŞIYOR"

Cumhurbaşkanı daha önce de defalarca yalanlamasına rağmen buna tekrar izahat getirdi. Buranın mülkiyeti bakanlığımızda ve özelleştirmemiş de işletmesi 25 yıllığına devredilmiş. Ve toplasan bu fabrikanın fiyatı ise 250 milyon… Sen 20 milyarı nereden çıkardın? Burada mesele şu; muhalefet artık hiçbir ahlaki, etik sorumluluk hissetmeden yalan söylüyor. 'Türk ordusu satılmıştır' diye TSK'nın itibarını zedelemeye yerle bir etmeye çalışıyor.



CHP'NİN BUNUNLA AMACI NE? HANGİ KURUMLAR HEDEFTE?

3 tane kurumu yıpratıyorlar. TBMM'yi parlamenter sistemi güçlendirilmemiştir diye itibarsızlaştırıyorlar. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni itibarsızlaştırıyorlar. Türk Silahlı Kuvvetlerini itibarsızlaştırıyorlar. Bunlar Türkiye'yi ayakta tutan temel kurumların üçü. Bunları itibarsızlaştırarak siyasette dezenformasyonu siyaset, muhalefet dili haline getirmiş bulunuyorlar. Yani her gün bu kadar yalanı atarak gündeme geliyorlar. Ve insanların kafasını karıştırdıklar�� gibi ülkenin asıl sorunlarının tartışılmasının önüne geçiyorlar. Yani ana muhalefet ülkenin sorunlarını konuşur. Oysa bizde ana muhalefet ülkenin sorunlarını konuşmamak için çalışıyor.

"TUHAF TUHAF SESLER ÇIKARIYORLAR"

Ana muhalefetin bir defa temel sorunlarımız var; siyasette, dış politikada, günlük hayatımızda… Pandemi (koronavirüs) var asla girmiyorlar o konuya. Doğu Akdeniz var ses çıkarmıyorlar, tuhaf tuhaf sesler çıkarıyorlar. Ekonomik yatırımcı geliyor, Katar'a saldırıyorlar. Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır'ı, Yunanistan'ı ittifaklardan bahsetmiyorlar. Yani demek istediğim, bakış açıları gelinen aşamada muhalefetin yani bizim bekamıza hakikaten tehdit olabilecek noktalarda dışarıyla buluşuyorlar. Savcı Sayan'ın çok güzel bir ifadesi var; 'Yatırım yapanı düşman görüyorlar, yaptırım uygulayan devletleri dost görüyorlar.'