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Akşam Gazetesi Yazarı Hikmet Genç'ten Engin Yıldırım’a sert sözler: Bu işin esprisi olmaz! Bu millet 15 Temmuz’da o ışıkları yaktı

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Giriş: 15.10.2020 01:08
Güncelleme:15.10.2020 01:33
Anayasa Mahkemesi (AYM) üyesi Engin Yıldırım’ın “AYM’nin ışıkları yanıyor” şeklindeki darbe imalı mesajı üzerine tartışmalar alevlenerek sürüyor. A Haber olayı konukları ile incelemeye devam ediliyor. Akşam Gazetesi Yazarı Hikmet Genç, bu skandal paylaşımı canlı yayında yorumladı. Genç, “Türkiye’de bu toplumun hafızasında “ışıklar yanıyor” demek; Genelkurmay’ın ışıkları yanıyor demek ya muhtıra geliyor demek ya da asker sopayı kaldırmış darbe yapmaya hazırlanıyor demektir. Bizimle dalga geçmesin. Engin Yıldırım, yanlış yapılmış bağlamından koparılmış gibi şeylerle döndürmeye kıvırmaya çalışmasın çok net bir ifade. Bu saatten sonra bir AYM üyesi çıkacak da ‘ışıklar yanıyor' diye bir espri yapacak, ironi yapacak ya da bir şey ima edecek. Bu işin esprisi olmaz. Bu işin ne kadar ciddi olduğunu bu millet 15 Temmuz’da o ışıkları yaktı zaten. O ışıklar ilelebet yanacak. Kimin gönlünde darbecilik varsa vesayetçilik varsa onu unutsun ” dedi.
Prof. Dr. İlyas Topsakal A Habere konuştu: Engin Yıldırım istifa etmelidir PROF. DR. İLYAS TOPSAKAL A HABER'E KONUŞTU: ENGİN YILDIRIM İSTİFA ETMELİDİR
AYM iktidarı hizaya getirmek için kurulmadı: Bünyamin Bezci Engin Yıldırımın paylaşımını A Haberde değerlendirdi AYM İKTİDARI HİZAYA GETİRMEK İÇİN KURULMADI: BÜNYAMİN BEZCİ ENGİN YILDIRIM'IN PAYLAŞIMINI A HABER'DE DEĞERLENDİRDİ

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