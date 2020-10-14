A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi adlı programa konuk olan Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Bünyamin Bezci, Engin Yıldırım'ın "ışıklar yanıyor" adlı skandal paylaşımına ilişkin değerlendirmeler bulundu. Bezci, "Anayasa Mahkemesi üyesinin bir hakem gibi davranması gerekirdi" dedi. Bezci ayrıca Anayasa Mahkemesinin iktidarı hizaya getirmek için kurulan bir mahkeme olmadığını da ifade etti.

Darbe dönemlerinde Anayasa Mahkemesinin darbecilerle işbirliği yaptığını belirten Bünyamin Bezci, Anayasa Mahkemesinin 28 Şubat'ta da darbe havasına çok hızlı şekilde büründüğünü ifade etti. Anayasa Mahkemesinin son dönemde dönüşüm geçirdiğini belirten Bezci, son dönemde mahkemenin kendi özgürlük alanlarını koruyan kararlar aldığını söyledi.

ANAYASA MAHKEMESİ İKTİDARI HİZAYA GETİRMEK İÇİN KURULAN BİR MAHKEME DEĞİL

Siyaset ile hukuk arasında durulduğunda sınırların çabuk aşıldığını belirten Bezci, Anayasa Mahkemesinin hukuki bir yapı olmasının yanında aynı zamanda siyasi bir yapı olduğunu dile getirdi. Kurumun iktidarı hizaya getirmek için kurulmadığını ifade eden Bezci, bu tutumun siyasi bir tavır olduğunu söyledi.

AYM ÜYESİ BİR HAKEM GİBİ DAVRANMALI

Yıldırım'ın siyaset yapmak istiyorsa siyasete atılması gerektiğini belirten Bezci, Anayasa Mahkemesi üyesinin görevinin taraf olmadan karar vermesi gerektiğini ifade etti. AYM'nin siyaset yapma yeri olmadığını belirten Bezci, "AYM üyesinin bir hakem gibi davranması gerekirdi" dedi.

AYM ÜYELERİNİ TÖHMET ALTINA SOKTU

Yıldırım'ın paylaşımının Anayasa Mahkemesindeki bir çok ismi de töhmet altında bıraktığını söyledi.