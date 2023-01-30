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Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi ve Yazar Emin Pazarcı: Kemal Kılıçdaroğlu adaylığını açıklayacak! Yavaş ve İmamoğlu...

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Giriş: 30.01.2023 23:43
Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi ve Yazar Emin Pazarcı, 6’lı masada yaşanan 2023 Cumhurbaşkanlığı çekişmesini ve bugün açıklanan sözde “vizyon belgesi’ni A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç’ta yorumladı. Muhalefetin adayının Kılıçdaroğlu olacağını bildiren Pazarcı, “CHP’de Kılıçdaroğlu bu kadar güce sahipken onu gidip Ekrem İmamoğlu’na vermez ve Mansur Yavaş’a hiç vermez. Şu anda CHP, hükmü şahsiyet olarak Kılıçdaroğlu’nun arkasındandır.” dedi ve ortaya konan vizyonsuzluğu ağır sözlerle eleştirdi.
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