28 Nisan 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Akit Medya Grubu binasında yangın! Neler yaşandı? İşte detaylar

Akit Medya Grubu binasında yangın! Neler yaşandı? İşte detaylar

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.04.2023 13:46
İstanbul Küçükçekmece'de de 8 katlı binada çıkan yangın 14 saat sonra kontrol altına alınabildi. Yaşananları A Haber muhabiri Murat Dada’nın konuğu olan Akit Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu anlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan Şanlıurfalılara hitap etti
Başkan Erdoğan Şanlıurfalılara hitap etti
TEKNOFEST yoğun ilgi ile başladı!
TEKNOFEST yoğun ilgi ile başladı!
Boş tankerle buraya geldiler
"Boş tankerle buraya geldiler"
Prefabrik konutlarda sona gelindi
Prefabrik konutlarda sona gelindi
Taşımalı seçmen modeli
Taşımalı seçmen modeli
Batı medyasında kaos ve darbe çağrısı
Batı medyasında kaos ve darbe çağrısı
Türkeş’in dava arkadaşından ülkücülere çağrı
Türkeş’in dava arkadaşından ülkücülere çağrı
TEKNOFEST 2023 heyecanı! Flaş açıklamalar
TEKNOFEST 2023 heyecanı! Flaş açıklamalar
2 dakikada Ankara’dan Sivas’a!
2 dakikada Ankara'dan Sivas'a!
Çiftçilere özel prim desteği!
Çiftçilere özel prim desteği!
Anket şirketleri için sert sözler
Anket şirketleri için sert sözler
Son 20 yılda Türkiye oyun kurucu ülke oldu!
Son 20 yılda Türkiye oyun kurucu ülke oldu!
Daha Fazla Video Göster