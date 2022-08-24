24 Ağustos 2022, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Yalnız Kurt
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
AKINCI TİHA 9 füzeyle birlikte havalandı! Yeni nesil savaşın konseptini Türkler yazıyor
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "3 adet AKINCI TİHA'yı Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza teslim ettik" dedi. Bayraktar AKINCI TİHA, tam istasyon dolu şekilde, 9 silah istasyonu da dolu bir şekilde havalandı. AKINCI, TEBER-82 mühimmatıyla hedefini nokta atışı vurdu. Bahçeşehir Üniversitesi Abdullah Ağar, A Haber Yurt - İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak ve Hava Kuvvetleri Eski İstihbarat Dairesi Başkanı Gürsel Tokmakoğlu, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.