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AKINCI TİHA 9 füzeyle birlikte havalandı! Yeni nesil savaşın konseptini Türkler yazıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.08.2022 14:37
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "3 adet AKINCI TİHA'yı Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza teslim ettik" dedi. Bayraktar AKINCI TİHA, tam istasyon dolu şekilde, 9 silah istasyonu da dolu bir şekilde havalandı. AKINCI, TEBER-82 mühimmatıyla hedefini nokta atışı vurdu. Bahçeşehir Üniversitesi Abdullah Ağar, A Haber Yurt - İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak ve Hava Kuvvetleri Eski İstihbarat Dairesi Başkanı Gürsel Tokmakoğlu, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.
AKINCI TİHA 9 füzeyle birlikte havalandı!
AKINCI TİHA 9 füzeyle birlikte havalandı!
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