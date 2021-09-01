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Akdeniz’deki petrol sızıntısına ilişkin açıklama: Kıyılara ulaşan bir kirlilik söz konusu değil

A Haber
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Giriş: 01.09.2021 13:27
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Akdeniz'deki petrol sızıntısına karşı harekete geçti. Kirliliğin kıyıları tehdit etmesi üzerine KKTC Türkiye'den yardım isterken, petrol kirliliğinin KKTC kıyılarına zarar vermemesi için Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından acil müdahale başlatıldı. Sızıntıya karşı Akdeniz bariyerlerle kapatılırken, petrolü temizlemek için bin 100 metre deniz bariyeri, 3 adet petrol toplama sıyırıcı, 2 bin adet emici ped gibi çok sayıda araç kullanılıyor. Kirliliğin her bir alanda aynı yoğunlukta olmadığını ifade eden Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, "Şu anda ülkemiz kıyılarına veya KKTC kıyılarına bulaşan bir kirlilik söz konusu değildir" açıklamasını yaptı.
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