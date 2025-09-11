11 Eylül 2025, Perşembe
“Akdeniz Fırtınası-2025 Tatbikatı” KKTC’de gövde gösterisine sahne oldu
Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri ve KKTC Güvenlik Kuvvetleri’nin kara, hava ve deniz unsurlarının katılımıyla düzenlenen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2025 Tatbikatının “Seçkin Gözlemci Günü” KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve üst düzey askeri yetkililerin katılımıyla icra edildi. Tatbikatta komandoların sızma, hava hücum ve arama-kurtarma harekâtları nefes kesti.