“Akdeniz Fırtınası-2025 Tatbikatı” KKTC’de gövde gösterisine sahne oldu

Giriş: 11.09.2025 18:11
Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri ve KKTC Güvenlik Kuvvetleri’nin kara, hava ve deniz unsurlarının katılımıyla düzenlenen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2025 Tatbikatının “Seçkin Gözlemci Günü” KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve üst düzey askeri yetkililerin katılımıyla icra edildi. Tatbikatta komandoların sızma, hava hücum ve arama-kurtarma harekâtları nefes kesti.
