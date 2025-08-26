AK Parti’ye geçen Yasemin Fazlaca CHP gerçeklerini anlattı

CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçen Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca istifa kararının perde arkasını anlattı, "Kumpas, tehdit ve şantaja maruz kaldım" dedi kendisinden illegal taleplerin yerine getirilmesini istendiğini söyledi. Asliye hukuk mahkemesi ise; bir delegenin itirazı üzerine Özgür Çelik'in CHP İstanbul İl Başkanı seçildiği kongre için harekete geçti.

