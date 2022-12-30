30 Aralık 2022, Cuma
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AK Parti'nin projelerini sahiplenen Kılıçdaroğlu'nun yardımcısından 'köstebeğimiz var' itirafı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, son dönemde AK Parti tarafından hayata geçirilen birçok projeyi sahiplenerek, "Biz söyledik yaptılar" algısına girişmişti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, katıldığı canlı yayında, devletin içerisindeki bazı bürokratlardan bilgi aldıklarını itiraf etti. Torun, "Bize bürokrasiden elbette bilgi geliyor. Biz bazı verilere ve bilgilere böyle ulaşıyoruz. Devletin içinden doğru bilgiler sayın Kılıçdaroğlu’na geliyor" ifadelerini kullandı. CHP yandaşı gazeteciler de Kılıçdaroğlu'nun 'köstebekleri' sayesinde AK Parti'nin hayata geçireceği projelerden haberdar olduğunu ve öncesinde tweet atarak algı yaptığını itiraf etmişti.