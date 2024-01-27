27 Ocak 2024, Cumartesi
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AK Parti'nin İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oluyor!
AK Parti’nin İzmir’deki ilçe belediye başkan adayları bugün günü belli oluyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Halkapınar Spor Salonu'nda yapılacak aday tanıtım toplantısında 30 İlçenin belediye başkan adayı kamuoyu ile paylaşacak.