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AK Parti'nin İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oluyor!

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Giriş: 27.01.2024 14:16
AK Parti’nin İzmir’deki ilçe belediye başkan adayları bugün günü belli oluyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Halkapınar Spor Salonu'nda yapılacak aday tanıtım toplantısında 30 İlçenin belediye başkan adayı kamuoyu ile paylaşacak.
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