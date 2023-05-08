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AK Parti'nin İstanbul mitingi dış basının manşetlerine taşındı

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Giriş: 08.05.2023 13:48
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'daki tarihi miting dış basında da geniş yer buldu. France 24, "Erdoğan'dan güç gösterisi" manşetini atarken Proto Thema, “Erdoğan, İstanbul mitinginde yüzbinlere seslendi.” dedi. İngiliz Daily Mail, “Eşi benzeri görülmemiş. İstanbul'daki mitinge katılım 1,7 milyon kişi” katıldık diyerek okurlarının karşısına çıktı. Alpaslan Düven, Londra'dan ayrıntıları aktardı.
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