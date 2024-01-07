AK Parti'nin belediye başkanı adayları belli oldu! Başkan Erdoğan 26 ismi tek tek açıkladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde AK Parti'nin yerel seçimlerdeki belediye başkanı adaylarını açıklıyor. Başkan Erdoğan adaylar konusunda "Kendini değil kentini düşünen, laf değil proje peşinde koşan adaylarla milletimizin karşısına çıkıyoruz." ifadelerini kullanırken CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e sert sözlerle yüklendi. Başkan Erdoğan, Özel'in nerede bir terörist varsa ona selam çaktığını söylerken "Özgür Efendiyi özgürleştireceğiz" dedi. Başkan Erdoğan, AK Parti'nin İstanbul adayına ilişkin "İstanbulumuz muradına kavuşacak. El ele vererek İstanbul'u fetret devrinden çıkaracağız" ifadelerini kullandı.

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