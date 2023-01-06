AK Partili Mehmet Cihat Sezal: 6'lı masa meselenin sadece oy almak olmadığının farkında değil!

9 saatlik 6’lı masa toplantısı sona erdi. Yapılan yazılı açıklamaya göre, masada yol haritası 30 Ocak’ta belirlenecek. En uzun süren toplantıda neler yaşandı, neler bekleniyor? Türkiye’nin gündemini meşgul eden mesele A Haber’de yayınlanan Arka Plan'da ele alındı. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal, “Kurulan ittifakın 6’lı masanın dışında herkesin mutabık kaldığı aday üzerinde olması isteği, Kemal Kılıçdaroğlu’nun aykırı hareket etmesi en büyük problem” dedi. Vatandaşın karşısına çıkıp açıklama yapamayan 6'lı masayı topa tutan Sezal, "Meselenin sadece vatandaştan oy almak olmadığının farkında değiller. Milletimizin gönlünü kazanmak ile ilgili bir çabaları yok. Bu görüntü odur. İşimizi bitirdik arabamıza bindik evimize gidiyoruz" şeklinde konuştu. Sezal, “Başkan Erdoğan’ın milletin huzurundaki farkı her geçen gün daha da iyi anlaşılıyor. Teşekkür etmek lazım aslında 6’lı masaya” cümlesini kurdu.

CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisinin yer aldığı altılı masanın 10'uncu toplantısı gerçekleşti.

Altılı masanın 2. tur kapsamındaki 10'uncu toplantısı, Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde yapıldı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun ev sahipliğindeki toplantıya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan katıldı.

Toplantı sonrası açıklama geldi. Yapılan yazılı açıklamaya göre, masada yol haritası 30 Ocak'ta belirlenecek.

A HABER'DE 6'LI MASA KRİTİĞİ

Uzun süredir Türkiye'nin gündemini meşgul eden mesele A Haber'de yayınlanan Arka Plan'da 6'lıda yaşanan kaos ele alındı.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal, "Kurulan ittifakın 6'lı masanın dışında herkesin mutabık kaldığı aday üzerinde olması isteği, Kemal Kılıçdaroğlu'nun aykırı hareket etmesi en büyük problem" dedi.

"VATANDAŞTAN OY ALMAK OLMADIĞININ FARKINDA DEĞİLLER"

Sezal, "Olaya birazda vatandaş gözü ile bakmak lazım. Seçime 3-4 ay zaman kaldı. Vatandaş, kararsız seçmen bir beklenti içinde. Bir sonuç görmek istiyor. Bana göre, bu kadar uzun süre toplantı yapıp 6'lı masayı muhatap alan vatandaşlara açıklama yapılmaması büyük bir sorun. İnsanların huzuruna çıkıp da, bu ülkenin yönetimine talip kitlenin öyle söyleyeyim… Vatandaşımızı ikna edecek onun en azından yüzünü tebessüm ettirebilecek bir şeyler söylemeleri lazım. Meselenin sadece vatandaştan oy almak olmadığının farkında değiller. Milletimizin gönlünü kazanmak ile ilgili bir çabaları yok. Bu görüntü odur. İşimizi bitirdik arabamıza bindik evimize gidiyoruz. " ifadelerine yer verdi.

"BAŞKAN ERDOĞAN VATANDAŞA TOPLANTIDA YAPILANLARI ANLATIR"

Cihat Sezal, ayrıca "Recep Tayyip Erdoğan'ın farkı da burada ortaya çıkıyor bakarsanız. Yani bütün zamanını, mesaisini, her yaptığı toplantı ardından ya milletin huzuruna çıkar aklından geçenleri ifade eder. En kötü parti sözcümüz çıkar toplantıda konuşulanları anlatır. Türkiye siyasi tarihinde Başkan Erdoğan'ın en önemli farkı budur." şeklinde konuştu.

"BAŞKAN ERDOĞAN'IN FARKI DAHA İYİ ANLAŞILIYOR"

6'lı masada çıkan kaosa değinen Sezal, "Başkan Erdoğan'ın milletin huzurundaki farkı her geçen gün daha da iyi anlaşılıyor. Teşekkür etmek lazım aslında" cümlesini kurdu.

Sezal, "AK Parti hükümetinin, Cumhur İttifakı'nın, Başkan Erdoğan'ın en büyük başarısı; Bu milletin kaynaklarını, vesayeti ortadan kaldırarak milletin imkanına sunmasıdır." açıklamasını yaptı.

"VAZİYETİ İDARE"

Gazeteci Mustafa Ertekin ise, " 6'lı masanın yayınladığı metin, vaziyeti idare etme metnidir" ifadelerine yer verdi.

"6'LI MASADA DURUŞ YOK"

Stratejist Coşkun Başbuğ ise, "10 aydır 6'lı masadan bir icraat göremedik. Yapılacakların neler olacağı açıklanmadı. Bana göre çıkıp bir duruş sergileyemiyorlar." dedi.

Başbuğ ayrıca, "Bu masa dışarıdan birtakım güçlerin devreye girmesiyle bir araya getirilmiştir" ifadelerini de sözlerine ekledi.