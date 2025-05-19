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AK Partili İnan’dan CHP’ye eleştiri: Suçu bastırmak için gençlik bayramına göz diktiler

AK Partili İnan'dan CHP’ye eleştiri: Suçu bastırmak için gençlik bayramına göz diktiler

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.05.2025 08:55
AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadri İnan CHP’nin gençlik bayramında İzmir’de düzenleyeceği mitingi eleştirdi. İBB’deki yolsuzluğu perdelemek için gençleri kullanan CHP’nin İzmir’deki eylemine tepki göstren İnan, “İzmir Körfezi'ni nasıl kirlettilerse siyaseti de öyle kirletiyorlar. Bu toprakların gördüğü en büyük yolsuzluk vakasını 19 Mayıs'ta İzmir'de gölgelemeye çalışacaklar. En yakınındakiler bile itirafçı çıkınca, suç bastırmak için bu kez gençlik bayramımıza göz diktiler.” dedi.
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AK Partili İnan’dan CHP’ye eleştiri: Suçu bastırmak için gençlik bayramına göz diktiler
AK Partili İnan’dan CHP’ye eleştiri
AK Partili İnan'dan CHP’ye eleştiri
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