AK Partili Bayırcı: Hızlı tren hatlarında Kütahya sabit durak

AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, Balıklı Caddesi esnafıyla bir araya geldiği programda hızlı tren hatlarına dair önemli açıklamalar yaptı. Bayırcı, Ankara-İzmir ve Antalya-İstanbul hatlarının güzergâhında Kütahya’nın sabit durak olduğunu vurgularken, haritalarda eksik gösterilen “Alayunt-Kütahya” durağı için düzeltme talep ettiklerini söyledi.

