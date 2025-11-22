22 Kasım 2025, Cumartesi

AK Partili Bayırcı: Hızlı tren hatlarında Kütahya sabit durak

Giriş: 22.11.2025 14:02
AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, Balıklı Caddesi esnafıyla bir araya geldiği programda hızlı tren hatlarına dair önemli açıklamalar yaptı. Bayırcı, Ankara-İzmir ve Antalya-İstanbul hatlarının güzergâhında Kütahya’nın sabit durak olduğunu vurgularken, haritalarda eksik gösterilen “Alayunt-Kütahya” durağı için düzeltme talep ettiklerini söyledi.
