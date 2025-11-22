22 Kasım 2025, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
AK Partili Bayırcı: Hızlı tren hatlarında Kütahya sabit durak
AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, Balıklı Caddesi esnafıyla bir araya geldiği programda hızlı tren hatlarına dair önemli açıklamalar yaptı. Bayırcı, Ankara-İzmir ve Antalya-İstanbul hatlarının güzergâhında Kütahya’nın sabit durak olduğunu vurgularken, haritalarda eksik gösterilen “Alayunt-Kütahya” durağı için düzeltme talep ettiklerini söyledi.