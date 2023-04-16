AK Parti’den tam saha pres! Başkan Erdoğan 40 ilde miting yapacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan seçim beyannamesini açıklamasının hemen ardından, "Sahaya inin, çok çalışın, dokunmadık kimse bırakmayın" mesajı verdiği AK Parti kadroları ve milletvekili adayları, il ve ilçelere çıkarma yapacak. Başkan Erdoğan kendisi de 40 ilde düzenlenecek seçim mitinginde vatandaşa seslenecek. Peki, AK Parti'yi nasıl bir propoganda süreci bekliyor? Detayları A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.

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