16 Nisan 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları AK Parti’den tam saha pres! Başkan Erdoğan 40 ilde miting yapacak

AK Parti’den tam saha pres! Başkan Erdoğan 40 ilde miting yapacak

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.04.2023 09:44
Başkan Recep Tayyip Erdoğan seçim beyannamesini açıklamasının hemen ardından, "Sahaya inin, çok çalışın, dokunmadık kimse bırakmayın" mesajı verdiği AK Parti kadroları ve milletvekili adayları, il ve ilçelere çıkarma yapacak. Başkan Erdoğan kendisi de 40 ilde düzenlenecek seçim mitinginde vatandaşa seslenecek. Peki, AK Parti'yi nasıl bir propoganda süreci bekliyor? Detayları A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
AK Parti’den tam saha pres
AK Parti’den tam saha pres
Başkan Erdoğan Pendik’teki gençlere seslendi
Başkan Erdoğan Pendik'teki gençlere seslendi
CHP’lilerden Selahattin Demirtaş’a koruma kalkanı
CHP'lilerden Selahattin Demirtaş'a koruma kalkanı
CHP listelerinde “Atatürkçü tasfiyesi” mi?
CHP listelerinde “Atatürkçü tasfiyesi” mi?
Adaylık eleştirilerine sert cevap
Adaylık eleştirilerine sert cevap
Temeli atılan konut ve köy evi sayısını açıkladı
Temeli atılan konut ve köy evi sayısını açıkladı
PKK’lı hainlerin hedefinde Başkan Erdoğan var!
PKK'lı hainlerin hedefinde Başkan Erdoğan var!
İYİ Parti’de bitmeyen istifa depremi!
İYİ Parti'de bitmeyen istifa depremi!
Tarih tünelinde Ayasofya yolculuğu
Tarih tünelinde Ayasofya yolculuğu
Karadeniz gazında geri sayım!
Karadeniz gazında geri sayım!
Konya’dan Hatay’a 448 konteyner kurdu!
Konya'dan Hatay'a 448 konteyner kurdu!
Ramazan Bayramı yaklaşıyor!
Ramazan Bayramı yaklaşıyor!
Daha Fazla Video Göster