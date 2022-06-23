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AK Parti'den muhalefetin iddialarına cevap! Mahir Ünal açıkladı

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.06.2022 14:43
AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, muhalefetin iddialarına cevap verdi. Ünal yaptığı açıklamada, ""Cumhurbaşkanı'nın ödeneği emekli maaşlarına endeksli" ifadelerine yer verdi.
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