AK Parti'den 'Külliye'ye giden CHP'li' iddiasına sert yanıt |Video

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Başkan Erdoğan'ın Külliye'de bir CHP'li ile görüştüğü iddiaları hakkında açıklamada bulundu. Kurtulmuş, iddiaların asılsız olduğunu ifade etti ve ekledi: Cumhurbaşkanımızın başka bir siyasi partinin zaafları üzerinden ikbal düşüncesi yoktur.