23 Ağustos 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları AK Parti’den flaş açıklama! Ömer Çelik: Seçime kadar toplantılar sürecek

AK Parti’den flaş açıklama! Ömer Çelik: Seçime kadar toplantılar sürecek

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.08.2022 17:15
Son dakika haberi... Başkan Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel başkan yardımcıları ile AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Toplantı, saati 14.00'te başladı. Toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. Çelik, “Partideki bütün birimlerin görüşleri ortaya koyuldu. Teşkilatların çalışması değerlendirildi” ifadelerini kullandı. Çelik, “Seçim takvimiyle ilgili bir değişiklik yok seçimler zamanında yapılacak.” dedi. "Şam ile görüşme olur mu?" sorusuna ise “Suriye’nin toprak bütünlüğünü savunduğumuzu hep söyledik” yanıtını verdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
AK Parti’den flaş açıklama
AK Parti’den flaş açıklama
Başkan Erdoğan’dan Kırım mesajı
Başkan Erdoğan'dan Kırım mesajı
Terör propagandası yapan hesaplara operasyon!
Terör propagandası yapan hesaplara operasyon!
CHP’li Başarır’ın Halk TV ile ilişkisi ne?
CHP’li Başarır’ın Halk TV ile ilişkisi ne?
MHRS ile ilgili sıkıntılar çözülecek
"MHRS ile ilgili sıkıntılar çözülecek"
AK Parti’de önemli toplantı
AK Parti’de önemli toplantı
Bilecik Belediyesi’nde yine akraba kıyağı
Bilecik Belediyesi'nde yine akraba kıyağı
AKINCI TİHA 9 silahıyla havalandı
AKINCI TİHA 9 silahıyla havalandı
F-16 görüşmeleri olumlu yönde ilerliyor
"F-16 görüşmeleri olumlu yönde ilerliyor"
Hablemitoğlu’na suikast talimatı FETÖ’den
Hablemitoğlu'na suikast talimatı FETÖ'den
Balıkçı skandalının detayları
Balıkçı skandalının detayları
Mahmud Abbas’ın çantasında neler var?
Mahmud Abbas'ın çantasında neler var?
Daha Fazla Video Göster