AK Parti’den flaş açıklama! Ömer Çelik: Seçime kadar toplantılar sürecek

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel başkan yardımcıları ile AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Toplantı, saati 14.00'te başladı. Toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. Çelik, “Partideki bütün birimlerin görüşleri ortaya koyuldu. Teşkilatların çalışması değerlendirildi” ifadelerini kullandı. Çelik, “Seçim takvimiyle ilgili bir değişiklik yok seçimler zamanında yapılacak.” dedi. "Şam ile görüşme olur mu?" sorusuna ise “Suriye’nin toprak bütünlüğünü savunduğumuzu hep söyledik” yanıtını verdi.

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