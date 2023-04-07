AK Parti’den DSP’ye ziyaret! DSP Genel Başkanı Önder Aksakal’dan flaş açıklamalar

AK Parti, DSP'yi ziyaret etti. AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, DSP Genel Merkezi'ne geldi. Görüşme sonrası yapılan açıklamada Binali Yıldırım, "Beraber yol yürüyebileceğimizi düşündük ve teklifimizi ilettik." dedi. DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "Bugün toplantımızdan sonra düşüncelerimizi bildireceğiz" dedi.

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