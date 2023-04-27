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AK Parti'den 'Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi' paylaşımı

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Giriş: 27.04.2023 21:25
Ak Parti paylaştı: Medeniyet güneşimizin yeniden yükselişinin sembolü olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin kubbelerinden ezanların, salavatların, hatmi şeriflerin sesleri kıyamete kadar eksik olmayacak…
AK Parti’den Ayasofya Cami-i Şerifi’ paylaşımı
AK Parti'den Ayasofya Cami-i Şerifi' paylaşımı
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